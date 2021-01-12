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    12 января 2021, 17:07

    Аналитик объяснил, сколько денег нужно накопить на черный день в России

    Полина Петрова

    Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов объяснил, сколько денег необходимо накопить жителю России, чтобы около полугода спокойно жить без работы, информирует «ПолитЭксперт».
    Аналитик объяснил, сколько денег нужно накопить на черный день в России

    По словам специалиста, в настоящий момент экономика как наука указывает, что средства нужно хранить на депозитах. Благодаря этому можно сохранить сбережения от инфляции.

    «Если мы говорим об увеличении, в том смысле, чтобы было больше, чем инфляция, то уже включатся самые разные инвестиционные механизмы. Самые известные — акции и облигации, фонды и так далее», — отметил Шабанов.

    Он рассказал, что в прошлом году появился новый тренд по способу хранения денег. Люди начали переходить от банковских вкладов к инвестициям. На выбор граждан оказали влияние низкие процентные ставки, а также ослабление курса отечественной валюты.

    Финансовый эксперт уточнил, что важно откладывать порядка 10-15% от каждой заработной платы. Специалист посоветовал накопить не менее шести ежемесячных доходов. Это оптимальный размер подушки безопасности на время поиска работы.