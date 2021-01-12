Аналитик объяснил, сколько денег нужно накопить на черный день в России

По словам специалиста, в настоящий момент экономика как наука указывает, что средства нужно хранить на депозитах. Благодаря этому можно сохранить сбережения от инфляции.

«Если мы говорим об увеличении, в том смысле, чтобы было больше, чем инфляция, то уже включатся самые разные инвестиционные механизмы. Самые известные — акции и облигации, фонды и так далее», — отметил Шабанов.

Он рассказал, что в прошлом году появился новый тренд по способу хранения денег. Люди начали переходить от банковских вкладов к инвестициям. На выбор граждан оказали влияние низкие процентные ставки, а также ослабление курса отечественной валюты.

Финансовый эксперт уточнил, что важно откладывать порядка 10-15% от каждой заработной платы. Специалист посоветовал накопить не менее шести ежемесячных доходов. Это оптимальный размер подушки безопасности на время поиска работы.