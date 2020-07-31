Аналитик объяснил рост доллара и евро

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая, а курс евро достиг 87,59 рубля.

Сейчас снижается аппетит к риску, то есть желание инвестировать в рисковые активы, объяснила эксперт. Поэтому инвесторы ищут «безопасную гавань», но доллар таковой уже не является. Некоторые инвесторы продают валюту и перекладывают в монетарное золото.

«Такая неопределенность на рынке на фоне пандемии и опасения замедления мировой экономики приводят к тому, что из валют развивающихся стран бегут в доллар и евро, а из доллара, в свою очередь, в золото», — добавила она.

В Евросоюзе лидеры стран договорились о создании общего фонда поддержки стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В Америке же, наоборот, до сих пор не одобрен новый пакет господдержки экономики. Соответственно, европейская валюта сейчас привлекательнее доллара. Поэтому она и «растет такими темпами», пояснила аналитик.