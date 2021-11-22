Аналитик объяснил рекордный рост цен на икру

В этом году стоимость красной икры достигла своих рекордных отметок. Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова объяснила, чем вызван такой рост цен. Об этом сообщила «Лента.ру».

Специалист подчеркнула, что такой рост цен связан с ростом стоимости дизельного топлива и бензина.

«Это основные моменты, потому что мы добываем лососевых только на Дальнем Востоке, соответственно, развоз по стране осуществляется оттуда. Логистика выросла в разы за последние 5-7 лет, то же самое касается бензина, солярки и так далее», — отметила эксперт.

По словам Кировой, самые большие затраты ложатся на плечи рыбаков. Кроме того, рост цен может быть связан с «сезонностью» данного продукта. Многие люди стали приобретать икру только по праздникам.