Аналитик объяснил подорожание газа на европейском рынке

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков обсудил с RT сообщение о том, что стоимость газа в Европе превысила 1200 тысяч долларов за одну тысячу кубометров.

«Здесь важно отметить, что это биржевая торговля, торговля фьючерсами, а не реальная отгрузка газа. Тем не менее цены на фьючерсы в дальнейшем все равно влияют на цены реальной отгрузки газа. Пока это биржевой инструмент», — объяснил специалист.

Он заметил, что биржевой инструмент очень психологичен, поскольку в его цены закладываются риски и страхи. По его словам, нынешние котировки отображают страх европейских предприятий, что они пройдут отопительный сезон с трудом.

«К тому же когда ты топишь углем или газом, ты должен покупать специальные квоты на выбросы, и когда все начали использовать газ и уголь, выбросы также возросли в цене», — добавил Юшков.