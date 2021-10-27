Аналитик объяснил, когда лучше всего покупать иностранную валюту

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, когда стоит покупать американскую и европейскую валюту. Аналитик считает, что сейчас самое время, так как курс находится на самом минимальном уровне за весь 2021 год. Об этом написало РИА ФАН.

По последним данным, доллар опустился до 69,64 рубля за единицу, а курс евро снизился сразу на 11 копеек — до 80,79 рубля за штуку.

«Именно сейчас стоит покупать валюту, поскольку доллар и евро находятся на минимальном уровне более чем за год. Это происходит за счет нескольких факторов. Во-первых, нефтяные котировки достигли уровня 86 долларов на фоне беспорядков в Судане (страна является производителем нефти). По мере стабилизации ситуации в этом государстве цены могут снова пойти немного вниз, а 4 ноября ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи сырья свыше ранее обозначенных 0,4 миллиона баррелей в сутки. Это ожидаемо снизит котировки, что окажет давление на рубль», — пояснил Деев.

В дальнейшем рубль будет ослабляться за счет того, что сильная национальная валюта не выгодна для бюджета, поскольку понижаются конкурентные преимущества отечественной продукции на внешних рынках. В течение ноября рубль вновь опустится к доллару и евро на 3-4 рубля, заключил эксперт.