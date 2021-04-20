Аналитик объяснил, как выгодно вложиться в золото

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский объяснил, как выгодно вложиться в золото. По его словам, в ближайшие несколько месяцев цена на этот металл будет расти, написал сайт URA.ru.

«Если вы не хотите связываться с биржей и налогообложением, можно купить золотые инвестиционные монеты. Для долгосрочных инвестиций это самый лучший вариант с точки зрения цена-качества. Потому что если вы покупаете у дилера, то по близкой к биржевой цене. Это не облагается НДС, подоходным налогом», — отметил Голубовский.

По его словам, монеты всегда ликвидны. Специалист рассказал, что сам он приобретает такие монеты не в банках, а у дилеров. При инвестировании в это золото нужно быть осторожным. Чтобы получить выгоду нужно отказаться от покупки активов, облагаемых налогами. Эксперт посоветовал не приобретать золотые слитки, они включают в свою стоимость 20% НДС. Можно вложиться в торгуемый паевой фонд либо фьючерсы.