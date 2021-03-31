Аналитик объяснил, как проще всего получить пассивный доход в России

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал, как проще всего получить пассивный доход в нашей стране. По его словам, большие деньги можно зарабатывать от инвестиций в акции крупных компаний, написало ИА Nation News.

По словам специалиста, по облигациям доходность довольно низкая. Разуваев порекомендовал тем, кто хочет заняться инвестициями в ценные бумаги, изучить финансовые сайты и ознакомиться с прогнозами по дивидендам у компаний. Как он считает, важно выбрать, куда вкладывать свои средства. Он подчеркнул, что на доход физических лиц удерживается налог с дивидендов.

«В России 10 миллионов руководительских счетов. Соответственно, люди не боятся вкладывать свои инвестиции. Стоит почитать соответствующую литературу и интернет», — пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что, если человек становится клиентом хорошей брокерской компании, то ему обеспечена ежедневная аналитика. Ее тоже необходимо читать. Чтобы начать инвестировать, нужно просто скачать на свой смартфон специальное приложение и внести деньги.