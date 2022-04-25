Аналитик объяснил изменение порядка расчета курсов валют в РФ

Финансовый аналитик Михаил Беляев обсудил с изданием Lenta.ru решение российского Центробанка изменить порядок расчета официальных курсов иностранных валют.

Беляев предположил, что регулятор мог сократить на час время расчета из-за появления на бирже к концу рабочего дня каких-то факторов эмоционального или спекулятивного характера.

«Например, посчитали что-то в конце дня, поняли, какой курс на следующий день может складываться, и в конце какие-то усиленные покупки или продажи совершают, которые могут искажать значение курса валют», — заметил специалист.

По его мнению, изменение времени расчета курса также может быть связано с некоторыми организационными моментами.