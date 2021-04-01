Аналитик объяснил, что поможет остановить увеличение цен на курятину

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов объяснил, что поможет остановить увеличение цен на мясо курицы, написал сайт NEWS.ru.

Сейчас Россия наращивает объемы экспорта мяса в Китай, в том числе мяса кур. В 2020 году поставки составили 145 тысяч тонн. В 2019 году показатели были равны 63 тысячи тонн.

«Наращивание поставок за рубеж в свою очередь стимулирует развитие отечественного производства — за счет расширения объемов производства, такого эффекта „масштаба“ цена для российского потребителя может даже снижаться», — уточнил Плугов.

По его словам, в течение 15 лет стоимость мяса птицы на внутреннем рынке была выше мировой. В настоящее время она находится на уровне и даже немного ниже, чем в некоторых странах.