Аналитик Нигматуллин рассказал, как встреча Путина и Байдена отразилась на курсе рубля

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может привести к стабилизации курса рубля. Таким мнением поделился инвестиционный брокер Тимур Нигматуллин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Геополитические риски после встречи Путина и Байдена снизились. Любая встреча двух политиков стран, которые имеют определенные противоречия, может расцениваться как некоторая разрядка», — отметил специалист.

Тем не менее, специалист подчеркнул, что ждать дальнейшего укрепления курса не стоит. По его мнению, на укреплении валюты сказываются несколько факторов. Только встреча президентов вряд ли может исправить ситуацию.