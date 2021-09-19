Аналитик назвал возможные суммы выплат для пенсионеров ко Дню пожилого человека

Дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека для российских пенсионеров могут составить около 10 тысяч рублей. Но конкретные суммы будут зависеть от региона, заявил ИА «Народные новости» эксперт Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Хотя конкретные размеры выплат пока не объявлены, по мнению аналитика, они могут быть соразмерны сумме августовских выплат в 10 тысяч рублей, которые получили все пенсионеры.

Размеры выплат в разных субъектах могут отличаться, как и условия для их получения.

«Все будет сильно зависеть от региона. Основной ВВП делается в Москве, Тюменской области, Татарстане и так далее. Там региональные власти, думаю, будут ориентироваться на размер недавних федеральных выплат — 10 тысяч рублей», — заявил Разуваев.

Практика дополнительных выплат применяется во многих странах в связи с пандемией. В России выплаты для пожилых людей с 1 октября будут профинансированы за счет региональных бюджетов.

Выплаты в октябре коснутся россиян старше 80 лет, военных пенсионеров и некоторых других категорий граждан.