Аналитик назвал условие для ослабления рубля | 360°

Деньги 09 октября 2022, 03:30 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик назвал условие для ослабления рубля Экономист Сыроваткин: рубль может ослабить разрешение нерезидентам продавать активы РИА «Новости»

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Рубль может просесть к иностранной валюте, если нерезиденты получат право на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту с последующим вывозом ее за границу, такое мнение «Прайму» высказал аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

При таком сценарии к концу 2022 года доллар будет стоить порядка 69 рублей, а по итогам следующего — 75 рублей. В случае, если западные страны включат в санкционный пакет ограничение на работу Национального клирингового центра (НКЦ, одна из структур Мосбиржи), то курс российского рубля упадет.

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«Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров», — пояснил экономист.

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В настоящий момент курс рубля определяется спросом и предложением. На Мосбирже зафиксировали приток иностранной валюты, что удовлетворяет спрос на нее.

Ранее экономист Михаил Беляев объяснил, почему рубль в ближайшее время будет укрепляться. По его словам, это напрямую связано с присоединением к России новых территорий, восстановление которых в перспективе принесет прибыль.

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