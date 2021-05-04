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    04 мая 2021, 19:01

    Аналитик назвал способы, как избежать незаконного штрафа по кредиту

    Артур Блянихов

    Аналитик Алексей Коренев объяснил RT, как избежать незаконного штрафа за досрочное погашение кредита.

    Специалист заметил, что штраф за досрочное погашение кредита — это противозаконная практика. Поэтому нужно попытаться получить от банка мотивированный документ, в котором будет обозначено, за что взимается штраф. С этим документом можно идти в суд.

    «Если такой документ организация не выдает, то любые другие документы, касающиеся погашения кредита (чеки, квитанции об оплате) послужат доказательством того, что банк ведет себя неправомерно», — обратил внимание Коренев.

    Он рассказал, что кредитные организации в большинстве случаев предпочтут в досудебном порядке разрешить конфликт, поскольку его обнародование может нанести репутации серьезный удар.