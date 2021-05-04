Аналитик назвал способы, как избежать незаконного штрафа по кредиту

Аналитик Алексей Коренев объяснил RT, как избежать незаконного штрафа за досрочное погашение кредита.

Специалист заметил, что штраф за досрочное погашение кредита — это противозаконная практика. Поэтому нужно попытаться получить от банка мотивированный документ, в котором будет обозначено, за что взимается штраф. С этим документом можно идти в суд.

«Если такой документ организация не выдает, то любые другие документы, касающиеся погашения кредита (чеки, квитанции об оплате) послужат доказательством того, что банк ведет себя неправомерно», — обратил внимание Коренев.

Он рассказал, что кредитные организации в большинстве случаев предпочтут в досудебном порядке разрешить конфликт, поскольку его обнародование может нанести репутации серьезный удар.