Аналитик назвал способ разбогатеть любому человеку

Аналитик рассказал секрет, как разбогатеть любому человеку. Для этого нужно вкладывать с каждой зарплаты по 10-20% в ценные бумаги.

«Откладывая и инвестируя 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — рассказал агентству «Прайм» директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Для увеличения капитала нужно понимать, куда именно стоит инвестировать. Для этого нужно повысить свою финансовую грамотность. Артем Тузов отметил, что, помимо финансовой грамотности, для успешного инвестирования, нужна дисциплина, чтобы избавиться от «токсичных» кредитов, а также навык постоянной учебы и поиска нового. Очевидные идеи не принесут существенного дохода, добавил аналитик.

Четвертый и пятый навыки, которые необходимы, чтобы разбогатеть на ценных бумагах — правильный баланс между риском и доходностью и умение правильно расставлять приоритеты.

Ранее во время прямой линии Путина женщина пожаловалась на зарплату в 12 тысяч и непосильные кредиты. Президент объяснил, что теперь приставы не могут списывать определенную сумму, которая нужна для жизни должнику и иждивенцам на его попечении.