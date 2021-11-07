Аналитик назвал самые перспективные валюты для хранения сбережений

На фоне растущей инфляции и очередного витка роста цен многие россияне задумываются о том, как сберечь и преумножить свои сбережения. Эксперты советуют делать это при помощи эффективного портфеля валют. Подробностями поделился с агентством «Прайм» начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Экономист поделился, что существует так называемый консервативный портфель. В него входят рубль, доллар и евро. Эффективный при этом задействует и другие валюты, которые потенциально могут быть еще более доходными в определенный период. Примеры таких валют — это доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.

«От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности, на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — указал Шульгин.

Эксперт обсудил также южнокорейскую вону и тайский бат. Первую из валют Шульгин назвал скорее консервативной: ее рост на фоне ужесточения политики Центробанка прогнозируется, но он будет не настолько стремительным. Вторая валюта включает в себя несколько спекулятивную ноту — на данный момент Таиланд собирается открыть свои границы для привитых от коронавируса туристов. Это может позитивно повлиять на экономику этой страны в туристический сезон. Авиарейсы в Таиланд из России собираются возобновить 15 ноября.