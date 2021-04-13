Аналитик назвал причину роста цен на бюджетные ноутбуки

Генеральный директор Price.ru Елена Суховей назвала причину роста цен на персональные компьютеры и ноутбуки, написал сайт kp.ru.

Уточняется, что увеличивается стоимость бюджетных моделей ноутбуков. За три месяца цены поднялись в 1,5 раза. Элитная техника выросла в цене на 81%. Лишь планшеты Huawei подорожали незначительно (+9%). Стоимость продукции Apple подскочила на 57%, Samsung — на 36%.

Несмотря на ситуацию на рынке, персональные компьютеры покупают на 41% активнее, чем год ранее, ноутбуки — на 12%, планшеты — на 19%. Больше всего подорожали видеокарты. Цены на них выросли на 85%.

«Такой скачок произошел на фоне подорожания биткоина. После чего резко подскочил интерес к майнингу и соответствующему оборудованию. Цена на видеокарты взлетела на феноменальные 85%», — подчеркнула Суховей.

По ее мнению, нынешний год является худшим для выгодной покупки или сборки компьютера.