Аналитик назвал факторы существенного укрепления рубля

Рубль может существенно укрепиться в том случае, если цены на нефть продолжат идти вверх, а Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, и Федеральный резерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике.

«Это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублевых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте», — заявила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм».

Монетарная политика ФРС, по ее словам, будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.

Федеральный резерв США, с одной стороны, успокаивает участников рынка: резкое ускорение инфляции и рост потребительских цен носит временный характер. С другой — дает понять, что на ближайших заседаниях может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о возможном снижении темпов покупки активов с рынка, если экономика США продолжит восстанавливаться высокими темпами.

Накануне цена барреля нефти марки Brent превысила отметку в 73 доллара за баррель. Это максимальный показатель с 20 мая 2019 года. Нефть марки WTI подорожала до 71,06 доллара за баррель — ее цена превысила показатель в 71 доллар за баррель впервые с 15 октября 2018 года.