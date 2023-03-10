Деньги 10 марта 2023, 15:52 Аналитик Наталья Мильчакова спрогнозировала цены на нефть Brent на следующей неделе

Читать 360tv в

На следующей неделе цены на нефть могут остаться на уровне 80-83 долларов за баррель. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она отметила, что на цены повлияет ежемесячный доклад ОПЕК, публикация которого планируется в следующий вторник. Если в нем озвучат положительные прогнозы, то это благотворно скажется и на стоимости топлива.

Реклама

«На следующей неделе ожидаем цену Brent в рамках $80—83 за баррель», — сказала Наталья Мильчакова.

Реклама

Авторы: