10 марта 2023, 15:52
Аналитик Наталья Мильчакова спрогнозировала цены на нефть Brent на следующей неделе
На следующей неделе цены на нефть могут остаться на уровне 80-83 долларов за баррель. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Она отметила, что на цены повлияет ежемесячный доклад ОПЕК, публикация которого планируется в следующий вторник. Если в нем озвучат положительные прогнозы, то это благотворно скажется и на стоимости топлива.
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«На следующей неделе ожидаем цену Brent в рамках $80—83 за баррель», — сказала Наталья Мильчакова.
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Нефть
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