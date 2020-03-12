Аналитик: на стоимость нефти влияют субъективные предположения

«Само по себе объявление никак не скажется, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — предположил специалист.

Он напомнил, что в начале этой недели такой крупный игрок на нефтяном рынке, как Саудовская Аравия уже обвалила цены на «черное золото».

«Все колебания цен на нефть происходят не исходя из реально существующих проблем, а из ожидания проблем, которые теоретически могут возникнуть при определенном стечении обстоятельств», — продолжил Фролов.

По его словам, пока неизвестно, как распространение коронавируса отразится на экономике других стран. Он отметил, что более-менее объективные данные по марту будут в конце месяца.

«Реакция пока не проявилась, и соответственно не проявились объективные данные о спросе на нефть, газ со стороны этих стран», — подытожил аналитик.