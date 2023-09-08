Деньги 08 сентября 2023, 15:23 Аналитик Муртазин рассказал, что новый iPhone 15 в России на страте продаж будет стоит от 200 тысяч рублей

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Презентация нового iPhone 15 пройдет в мире 12 сентября, при этом в России, благодаря серому рынку, гаджеты могут появиться на второй день после официального релиза. Таким мнением с Ura.ru поделился владелец Mobile Research Group, аналитик Эльдар Муртазин.

По его словам, в первые недели новый смартфон можно будет купить за 200-300 тысяч рублей, но ажиотаж быстро спадет. И цены снизятся до диапазона 100-150 тысяч рублей. Однако, подчеркнул эксперт, опыт прошлых лет показывает, что новинки слишком дорогие и не пользуются массовой популярностью. Обычно предпочтение отдают предыдущим и более доступным моделям, добавил «Ридус».

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