Деньги 11 июля 2023, 11:30 Аналитик Мурлейкин посоветовал ежемесячно откладывать по 10 тысяч, чтобы скопить денег

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Чтобы накопить приличную сумму, можно начать с того, что ежемесячно откладывать по 10 тысяч рублей. Таким мнением поделился с Lenta.ru инвестиционный консультант ВТБ «Мои Инвестиции» Никита Мурлейкин.

По его словам, стоит опираться на теорию сложного процента. Например открыть индивидуальный инвестиционный счет и каждый месяц пополнять его на 10% от суммы дохода. Таким образом накопления будут расти при минимальных затратах. Он привел в пример начальный взнос в 100 тысяч и последующее ежемесячное пополнение его на 10 тысяч рублей, передает сайт kp.ru. За три года они превратятся в сумму более полумиллиона рублей.

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«Не забываем про сумму налогового вычета 13% от взносов, которые инвестор делал за три года. Налоговый вычет от 450 000 рублей равен 58500 рублей. В сумме за три года под ставку 10% инвестор может получить 594 тысячи», — отметил аналитик.

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