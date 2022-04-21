Аналитик Мильчакова заявила об уверенности ЦБ в экономике России

Снижение Центробанком ключевой процентной ставки свидетельствует о том, что в банке уверены в способности экономики России справиться с внешними вызовами. Об этом Runews рассказала ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Центробанк в середине месяца снизил ставку до 17%. Это говорит об уверенности регулятора в экономике.

«В последнюю декаду апреля, на мой взгляд, рубль будет по-прежнему ориентироваться на ситуацию на нефтяном рынке, а также поддержку российской нацвалюте в конце месяца традиционно окажет налоговый период у бизнеса», — отметила аналитик.