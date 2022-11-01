Аналитик Мильчакова заявила, что инфляция в 13% ненадолго укрепит рубль | 360°

Деньги 01 ноября 2022, 18:23 Аналитик Мильчакова заявила, что инфляция в 13% ненадолго укрепит рубль

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Аналитик Наталья Мильчакова дала прогноз по курсу валют в ноябре. По ее словам, рубль может ненадолго укрепиться благодаря сохранению текущего уровня инфляции, сообщило издание Runews.

Аналитик отметила, что доллар и евро будут колебаться на уровне 60-67 рублей. Курс юаня составит примерно 8,4-8,6 рубля.

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«Если годовая инфляция продолжит оставаться в рамках 13-13,7%, это может краткосрочно повлиять на укрепление рубля», — заключила Мильчакова.

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