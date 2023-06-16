Деньги 16 июня 2023, 18:40 Аналитик Мильчакова рассказала, что доллар в течение недели может вырасти до 85 рублей

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В течение следующей недели доллар может снова начать расти. Об этом RT рассказал ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, он будет стремиться к отметке около 85 рублей. Каких-то сильных колебаний и негативных новостей не ожидается.

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«На следующей неделе доллар может попытаться взять реванш и попробовать достичь уровней в 84,5—85 рублей, особенно на фоне заявления вице-премьера правительства России Андрея Белоусова относительно того, что „оптимальным курсом“ рубля для России он уже считает 80—90 рублей вместо прошлогодней цели в 70—80 рублей», — сказала Мильчакова.

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