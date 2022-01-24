Аналитик Мильчакова прокомментировала рост курса евро

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова объяснила, почему в ходе торгов 24 января курс евро преодолел отметку в 89 рублей. Об этом сообщил RT.

Специалист подчеркнула, что такая ситуация может быть связана с ужесточившейся ситуацией на Украине. Также мог сказаться тот факт, что евро «слишком перекуплен по отношению к рублю». Возможное введение санкций также негативно сказывается на состоянии рубля.

«Я думаю, что, скорее всего, повод для коррекции возникнет, наверное, тогда, когда США пришлют России письменные ответы на заданные ею вопросы. Сам факт может немножко охладить эту геополитическую напряженность», — заявила Мильчакова.

Она подчеркнула, что разрешиться ситуация может уже в начале февраля.