Аналитик Мильчакова предсказала сильные колебания курса валют

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с RT спрогнозировала значительные колебания курсов доллара и евро. По ее словам, влияние на курс будет оказывать геополитическая обстановка.

«Думаю, что в течение следующей недели возможны сильные колебания обеих валют. Доллар может показать колебания по отношению к рублю на следующей неделе в рамках 77—80 рублей, евро — в рамках 86—89 рублей», — считает эксперт.