Деньги 14 апреля 2023, 17:13 Аналитик Мильчакова предсказала рост курса доллара до 83 рублей

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С начала апреля доллар показывает уверенный рост к рублю, и это вызвано целым рядом факторов. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, сыграло негативную роль и заявление Минфина о сокращении продажи валют в полтора раза с начала мая. Сохраняющийся на них высокий спрос подстегнул рост доллара. Еще одна проблема состоит в том, что бюджет недополучает доходы.

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«Главным фактором, оказывающим давление на рубль, является проблема недополучения бюджетных доходов: в Банке России на этой неделе заявляли, что бюджетные доходы „проходят нижнюю точку“ в настоящее время. И отсутствие хороших новостей по данному вопросу продолжает ослаблять рубль», — пояснила Наталья Мильчакова.

Таким образом, на следующей неделе курс доллара, вероятно, будет колебаться в диапазоне от 79 до 83 рублей.

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