Аналитик Мильчакова назвала причины роста рубля

Курс доллара и евро на Мосбирже снизился ниже 60 рублей. Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова объяснила причины в разговоре с RT.

«Отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть», — цитирует специалиста «Утро.ру».

Кроме того, снижение курса доллара и евро может быть связано с начинающимся налоговым периодом, когда экспортеры продают валюту, а также с тем, что вопрос о нефтяном эмбарго Евросоюза против России отложен.