Деньги 05 июля 2023, 18:58 Аналитик Мильчакова: курс евро может повыситься до 100 рублей в течение недели

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Курс европейской валюты в течение текущей недели может вырасти до 100 рублей, а затем сползти вниз — до 97-98 рублей. Об этом RT сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

На взгляд специалиста, скачок курса евро связан с ожиданиями повышения процентных ставок ЕЦБ в июле. Она добавила, что сейчас евро выглядит даже перспективнее доллара.

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Ранее стало известно, что курс евро на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 29 марта 2022 года.