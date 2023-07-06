Деньги 06 июля 2023, 17:22 Аналитик Мароченков: рубль к доллару перейдет в коридор 90-100 рублей

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Российский рубль к американскому доллару перейдет в коридор 90-100 рублей. Об этом сообщил ведущий аналитик PFL Advisors Илья Мароченков в беседе с RT.

По словам эксперта, такой переход будет соответствовать курсу китайского юаня в 12,5-13,8 и евро в 97-110.

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Мароченков также отметил, что падение курса рубля и рост евро выше 100 рублей в ходе торгов на Московской бирже может быть вызвано изменением объемов реального притока экспортной выручки на рынок, сообщило «Агентство бизнес новостей».