Аналитик Макаров рассказал о выгоде вкладов в китайских юанях

Россиянам, которые боятся заморозки долларовых счетов, но и не хотят хранить валюты в наличных, можно делать вклады в китайских юанях. Об этом «Известиям» рассказал аналитик Сергей Макаров.

Раньше юань не пользовался популярностью, однако сейчас ситуация изменилась. По словам Макарова, доля юаня в резервах РФ увеличилась до 22%. А его курс вырос почти на 50%.

«Когда будут решены вопросы обналичивания и конвертируемости юаня, то с учетом всего происходящего юань, с одной стороны, может стать как минимум равноценной заменой доллару и евро в качестве инструмента сохранения сбережений, а с другой — китайская валюта может стать некоторым „мостиком“, связью с внешним миром», — считает эксперт.