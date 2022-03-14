Аналитик Лынова рассказала, как платить через смартфон, несмотря на ограничения

В связи с ситуацией на Украине у многих людей возникли трудности с оплатой покупок смартфоном. Аналитик Татьяна Лынова рассказала, что сделать, чтобы продолжать пользоваться этой функцией. Об этом сообщил «Прайм».

По словам специалиста, в России существует много приложений, которые поддерживают оплату с NFC. При чем большинство таких приспособленно для телефонов на ОС и Android, передало РИА ФАН.

«Стоит отметить мобильную платежную систему (ПС) MirPay (которая поддерживает работу карт „МИР“», — заметила Лынова.

Она обратила внимание на тот факт, что многие банки также разрабатывают свои приложения для оплаты покупок с помощью телефона. Например, можно скачать SberPay или СБПэй.