Деньги 27 февраля 2023, 16:30 Аналитик Леонид Холод объяснил, почему миру грозит катастрофа без российского зерна

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Если все пункты зерновой сделки не выполнить, то нуждающимся странам придется очень тяжело. Об этом радиостанции Sputnik рассказал аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

По его словам, в интересах мирового сообщества, чтобы российское зерно доходило до нуждающихся. Поэтому пшеница необходима для всего мирового рынка. А ее около 30 миллионов тонн в этом году — больше половины всего зернового потенциала. Таким образом, на Россию приходится пятая часть всего рынка.

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«Если это зерно не поступит на мировой рынок, то проблемы для него будут больше, чем если не поступит на него украинское зерно», — сказал Леонид Холод.

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Он также подчеркнул, что нельзя сравнивать российский и украинский потенциалы. Потому что первые производят, в основном, пшеницу, а вторые — кукурузу и ячмень.