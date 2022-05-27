Аналитик: курс доллара на следующей неделе закрепится на 70 рублях

Курс доллара на следующей неделе закрепится в районе 70 рублей, курс евро будет чуть выше. Таким прогнозом с RT поделился аналитик Иван Манаенко.

«Я думаю, что курс доллара в диапазоне 70—75 рублей будет всех устраивать, и власти, скорее всего, не будут предпринимать дополнительные меры для ослабления российской валюты. Поэтому закрепление доллара на следующей неделе на уровне 70+ рублей вполне возможно», — сказал эксперт.

Курс евро будет несколько выше, но все зависит от ситуации на глобальном рынке Forex, где в последние дни наблюдается ослабление позиций доллара, в том числе по отношению к евро.