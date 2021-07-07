Аналитик: криптовалюту ожидают тяжелые времена

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур рассказал, что у криптовалюты настанут тяжелые времена из-за давления США и Китая. Скажется это как на эфириуме (ETH), так и на биткоине (BTC). Об этом рассказало РИА ФАН.

Так, по словам эксперта, триггеров роста на данный момент на рынке нет, несмотря на ожидание обновления сети ETH в июле. Участники рынка также пока не видят никаких перспектив, учитывая, что есть определенное давление со стороны Китая и США.

Аналитик отметил, что Европейский центральный банк считает нерегулируемые криптовалюты угрозой финансовому суверенитету стран еврозоны. Из-за этого, скорее всего, BTC и ETH будут медленно снижаться. Биткоин будет падать в сторону 30 тысяч долларов, в то время как эфириум — до 1800 долларов.

Однако позитивные новости на рынке криптовалюты все же возможны. Например, если в июле и августе пройдут сообщения о принятии биткоина в других странах.

Эксперт все же призвал учитывать риск того, что если в августе президент США Джо Байден или ФРС заявят, что экономика США вышла из кризиса, то финансовые рынки, в том числе и криптовалютный, окажутся под сильным давлением.

Мазур сделал умеренный прогноз. По его мнению, пара BTC и доллар до конца лета будет колебаться в диапазоне 32–38 тысяч долларов, а ETH — в диапазоне 2000–2500 долларов. Если обновление сети «Эфириум» пройдет без накладок, вполне вероятен рост монеты до трех тысяч долларов.