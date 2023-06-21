Деньги 21 июня 2023, 00:49 Аналитик Кричевский заявил, что доллар может достичь отметки в 100 рублей

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Доллар может достичь отметки в 100 рублей. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Алексей Кричевский. Об этом сообщил «Царьград».

Представители финансовых властей отмечают, что курс доллара в районе 80-90 рублей является идеальным для российской экономики. При этом показатель «идеального курса» постоянно увеличивается. Кричевский заявил, что ему забавно наблюдать за постоянным изменением риторики в этом вопросе.

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«Тенденция у нас идет к тому, что такими темпами мы перед выборами президента увидим курс доллара примерно 90-100 рублей, и снова будут уверять, что это идеально. Что касается причин обвала рубля, все на самом деле просто: это банально дефицит бюджета», — отметил специалист.