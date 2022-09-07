Аналитик Кондратьев заявил о "неспокойном состоянии" рынка нефти | 360°

Деньги 07 сентября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Кондратьев заявил о "неспокойном состоянии" рынка нефти

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Финансовый аналитик Сергей Кондратьев оценил информацию, что цена нефти Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель в первый раз с 8 февраля. Об этом сообщил RT.

Он подчеркнул, что рынок сейчас пребывает в «неспокойном состоянии».

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«На цену нефти давит ухудшение экономической ситуации в развитых странах, в первую очередь в Европе», — рассказал эксперт.

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Также он предположил, что в Восточной Азии и Китае экономическая активность не сможет быстро восстановиться, в результате чего будет пониженный спрос на топливо.

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