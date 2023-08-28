28 августа 2023, 15:56
Аналитик Кашин предупредил о возможном подорожании шампанского перед Новым годом
К концу года россияне могут столкнуться с повышением цен на шампанское и игристые вина. Об этом рассказал аналитик Даниил Кашин, передала «Вечерняя Москва».
При этом алкоголь российского производства, скорее всего, не подорожает. А цена за импортную бутылку может вырасти на 20%.
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Чтобы сэкономить, аналитик порекомендовал закупаться в оптовых сетях и делать выбор в пользу отечественного шампанского, добавило ИА НСН.
Алкоголь
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