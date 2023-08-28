Деньги 28 августа 2023, 15:56 Аналитик Кашин предупредил о возможном подорожании шампанского перед Новым годом

Читать 360tv в

К концу года россияне могут столкнуться с повышением цен на шампанское и игристые вина. Об этом рассказал аналитик Даниил Кашин, передала «Вечерняя Москва».

При этом алкоголь российского производства, скорее всего, не подорожает. А цена за импортную бутылку может вырасти на 20%.

Реклама

Чтобы сэкономить, аналитик порекомендовал закупаться в оптовых сетях и делать выбор в пользу отечественного шампанского, добавило ИА НСН.

Авторы: