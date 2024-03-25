Деньги 25 марта 2024, 15:59 Аналитик Кашин предупредил, что перед Пасхой подорожают творог и масло

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Перед Пасхой ожидают подорожание целого ряда продуктов. Аналитик Даниил Кашин отметил, что обострится и ситуация с какао, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, на 10% могут подорожать кондитерские изделия. Кроме того, на очереди продукты, которые нужны для приготовления традиционных пасхальных блюд. В частности, речь идет о твороге, сгущенке и масле. Ожидается, что цены на них вырастут на 3-4%.

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«Думаю, что подорожает и молоко — примерно на 3–7%. На 1–2% могут подскочить в цене сахар и орехи», — добавил эксперт.

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