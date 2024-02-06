06 февраля 2024, 15:30
Аналитик Кашин предсказал падение цен на бытовую химию на 5-7%
В России в 2024 году на 5-7% подешевеет бытовая химия. Об этом Utro.ru рассказал аналитик Даниил Кашин.
По его словам, раньше в производстве использовалось очень много зарубежных компонентов, но теперь большинство их них научились делать сами. Это значительно упрощает процесс изготовления средств и делает его более дешевым и экономически выгодным.
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Кроме того, аналитик отметил, что уже начали снижаться цены на некоторые продукты. В частности, гречка подешевела на 20%, а картофель — на 10%.
Деньги
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