Деньги 09 апреля 2024, 15:46 Аналитик Калманович заявил, что доллар вряд ли поднимется выше отметки 93,5 рубля до середины весны

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До середины весны рубль будет сохранять твердые позиции, доллар вряд ли поднимется выше отметки 93,5 рубля. Об этом RT рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

По его словам, валютные трейдеры будут сосредоточены на статистике по инфляции потребительских цен в России за март. Если они выявят, что инфляция ускорилась, это негативно повлияет на рубль в краткосрочном периоде.

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На этой неделе доллар может колебаться в рамках 91-94 рублей, добавил Калманович.