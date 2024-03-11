Деньги 11 марта 2024, 19:06 Аналитик Калманович предсказал рост стоимости биткоина

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Курс биткоина продолжит расти, 72 тысячи долларов — это не предел. Таким мнением с RT поделился главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Он подчеркнул, что криптовалюта обновила свой исторический максимум, когда курс поднялся до 72 тысяч долларов. И положительные прогнозы допускают, что биткоин может дойти до 85 тысяч долларов.

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«Мы считаем, что рост биткоина продолжится. Ближайший ориентир мы прогнозируем на данный момент на уровне 75,5-78 тысяч долларов, и это минимум. Скорее всего, увеличение достигнет 80-85 тысяч долларов уже в ближайшее время», — отметил аналитик.

Тем, кто задумался о покупке биткоина, Калманович посоветовал дождаться, когда его курс опустится до 65,5 тысячи долларов, в крайнем случае — за 70 тысяч.

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