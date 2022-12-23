23 декабря 2022, 15:29
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть в Европе
Аналитик Юшков: если Россия сократит экспорт нефти, то цена на нее увеличится
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что если Россия сократит экспорт нефти, то цена на нее резко увеличится. Об этом написал RT.
«В мире и так наблюдается дефицит, цены держатся довольно высоко, а тут еще произойдет сокращение. Но, конечно, точно никто не сможет сказать, какими будут цены», — сказал аналитик.
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Еще одним фактором роста цен на нефть является ситуация в Китае. Если власти этой страны смягчат локдаун, то экономика начнет оживать, увеличится спрос на нефть и цены снова вырастут, резюмировал Юшков.
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Нефть
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