Деньги 23 декабря 2022, 15:29 Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть в Европе Аналитик Юшков: если Россия сократит экспорт нефти, то цена на нее увеличится

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что если Россия сократит экспорт нефти, то цена на нее резко увеличится. Об этом написал RT.

«В мире и так наблюдается дефицит, цены держатся довольно высоко, а тут еще произойдет сокращение. Но, конечно, точно никто не сможет сказать, какими будут цены», — сказал аналитик.

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Еще одним фактором роста цен на нефть является ситуация в Китае. Если власти этой страны смягчат локдаун, то экономика начнет оживать, увеличится спрос на нефть и цены снова вырастут, резюмировал Юшков.

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