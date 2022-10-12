Аналитик Юшков оценил небольшой спад цен на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу | 360°

Деньги 12 октября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Юшков оценил небольшой спад цен на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу

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Аналитик Игорь Юшков назвал естественным небольшое падение цен на нефть после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным сайта «Политика сегодня», решение ОПЕК+ стало сильным потрясением для рынка. После этого цены на топливо резко выросли. Теперь они начали снижаться, что вполне логично, уточнил аналитик.

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«Это определенный отскок после того, как повысилась цена на фоне объявления о сокращении квот на добычу ОПЕК+», — заключил он.

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