Аналитик Юшков оценил небольшой спад цен на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 16:36

Подмосковные волонтеры смогут подать заявки на премию «Герои нашего времени» до 16 октября

Криминал

12 октября 2022, 16:36

Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 16:31

Студенты помогут собрать урожай в Луховицах и получат зарплату

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:31

Оказывающую услуги по смене категории мобилизованных фирму проверит полиция

Власть

12 октября 2022, 16:28

В ожидании новой методички. Почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Происшествия

12 октября 2022, 16:22

Власти Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозерска

Криминал

12 октября 2022, 16:20

СК заявил о причастности 12 человек к взрыву на Крымском мосту

Подмосковье

12 октября 2022, 16:17

Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца

Общество

12 октября 2022, 16:16

Депутат Чаплин передал гумпомощь для мобилизованных в Луховицах

Деньги

12 октября 2022, 15:15

Аналитик Юшков оценил небольшой спад цен на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу

Читать 360tv в

Аналитик Игорь Юшков назвал естественным небольшое падение цен на нефть после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным сайта «Политика сегодня», решение ОПЕК+ стало сильным потрясением для рынка. После этого цены на топливо резко выросли. Теперь они начали снижаться, что вполне логично, уточнил аналитик.

Реклама

«Это определенный отскок после того, как повысилась цена на фоне объявления о сокращении квот на добычу ОПЕК+», — заключил он.

Реклама

Нефть

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама