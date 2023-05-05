Деньги 05 мая 2023, 15:26 Аналитик Юшков назвал возможную причину падения цен на нефть Аналитик Юшков: падение стоимости нефти вызвано опасениями Запада по поводу рецессии

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Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT сообщил, что причина падения цен на нефть может заключаться в опасениях Запада по поводу рецессии.

Все хотят продать нефтяные фьючерсы, пока их стоимость сохраняется на достаточно высоком уровне.

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«Все этого боятся и предпочитают избавиться от фьючерсов на нефть уже сейчас, пока цены еще высокие, но от того, что они это делают, цена не снижается, снижается именно стоимость фьючерса на нефтяном рынке», — процитировал «ПолитЭксперт» слова аналитика.

Еще одной причиной может стать снижение нефтедобычи государствами ОПЕК+, резюмировал Юшков.

Ранее стало известно, что стоимости барреля нефти марки Brent упала до 75 долларов.