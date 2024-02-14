Деньги 14 февраля 2024, 17:05 Аналитик Юнькова посоветовала инвестировать деньги в загородную недвижимость

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Эффективным средством сохранить свои накопления являются инвестиции в загородную недвижимость. Об этом Pravda.Ru рассказала директор по маркетингу «Гард-Недвижимость» София Юнькова.

По ее словам, самым простым способом преумножить со временем капитал можно назвать покупку дачи. Такое решение позволит сэкономить приличную сумму на постройке дома. К тому же подобная недвижимость не падает в цене и хорошо сдается, в частности, под отпуск.

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«Согласно статистике ВЦИОМ, около 26% россиян провели в 2023 году свой отпуск на даче. Кроме того, если удачно выбрать локацию, ликвидность недвижимости при продаже существенно повысится», — отметила эксперт.

Чтобы заработать больше, лучше вложиться в коттедж. Такая покупка потребует больше первоначальных инвестиций, но позволит получить и большую наценку.

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