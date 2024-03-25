Деньги 25 марта 2024, 16:00 Аналитик Извольский рассказал, что с долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет

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Если человек открывает индивидуальный инвестиционный счет, то потом можно получить налоговый вычет. Как отметил финансовый аналитик Артем Извольский, вернуть можно 13% от суммы вложений, передала «Вечерняя Москва».

Однако эксперт отметил, что вычет можно получить от суммы не более 400 тысяч рублей. Другими словами, владелец счета вернет не больше 52 тысяч рублей. Артем Извольский добавил, что еще одно условие — не снимать со счета деньги на протяжении всех пяти лет.

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«Открыть счет проще всего в банке — там есть брокерские подразделения. У вас появится свой брокер, который будет покупать по вашей команде те или иные ценные бумаги. Важно, что они должны принадлежать российским компаниям», — объяснил эксперт.

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