Аналитик из Дании рассказал о преимуществах бизнеса в России для европейцев

Как отметил специалист, европейский бизнес оценивает российские рынки как перспективное направление по причине многочисленного и образованного населения, а также богатства природы и развития технологий.

«Почти все крупные компании в ЕС и Британии рассматривают Россию как хорошую возможность, реализовать которую не позволяет политическая обстановка», — подчеркнул Риис.

Эксперт пояснил, что антироссийские ограничения ощутимо ограничили деятельность европейских компаний в области финансов, технологий и торговли. Помимо прочего, пострадала сфера стратегических слияний и поглощений, а также инвестиций.