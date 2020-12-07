Аналитик из Дании рассказал о преимуществах бизнеса в России для европейцев
Независимый аналитик из Дании, экс — старший вице-президент Mercedes-Benz Sweden and Denmark Карстен Риис рассказал о преимуществах бизнеса в России для предпринимателей из Европы и Великобритании, пишет сайт NEWS.ru.
Как отметил специалист, европейский бизнес оценивает российские рынки как перспективное направление по причине многочисленного и образованного населения, а также богатства природы и развития технологий.
«Почти все крупные компании в ЕС и Британии рассматривают Россию как хорошую возможность, реализовать которую не позволяет политическая обстановка», — подчеркнул Риис.
Эксперт пояснил, что антироссийские ограничения ощутимо ограничили деятельность европейских компаний в области финансов, технологий и торговли. Помимо прочего, пострадала сфера стратегических слияний и поглощений, а также инвестиций.