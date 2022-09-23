Аналитик ИК «Русс-Инвест» Блинов рассказал, есть ли смысл сейчас продавать доллары | 360°

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23 сентября 2022, 15:35

Аналитик ИК «Русс-Инвест» Блинов рассказал, есть ли смысл сейчас продавать доллары

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Старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов в разговоре с изданием «Прайм» рассказал, стоит ли сейчас продавать американские доллары.

Как сообщил специалист, продавать доллары стоило в марте 2022 года, когда он стоил 125 рублей. Сейчас, по словам Блинова, такого всплеска уже не предвидится, написали «Дни.ру».

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Ситуация с американской валютой может стать яснее этой осенью, когда состоятся 20-й Всекитайский съезд коммунистической партии КНР и саммит стран Большой двадцатки.

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На 22 сентября курс доллара, согласно Центробанку РФ, составил 60,86 рубля, а курс евро — 60,21 рубля.

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