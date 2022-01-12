Аналитик Голубовский рассказал, какие производители заменят Tesla на рынке акций

Акции компании Tesla становятся неоправданно дорогими, и вскоре инвесторы будут предпочитать вкладываться в других производителей, считает аналитик рынка Дмитрий Голубовский. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«На рынке акций есть модная тема — это акции компании Tesla, которую создал Илон Маск. Этот производитель автомобилей сейчас дороже всех остальных производителей автомобилей вместе взятых. Чем оправдана такая цена? С моей точки зрения, ничем. Просто модная компания. Маск — это мечтатель и хайповый человек, но акции его компаний адски дороги. Я думаю, что они дороги незаслуженно», — сказал эксперт.

Из других автомобильных производителей аналитик посоветовал инвесторам присмотреться к компании Toyota.

«Она одной из последних среди крупных автокомпаний заходит на рынок электромобилей, но я думаю, что они сейчас будут здорово догонять и перегонять остальные компании. В конечном счете гиганты автоиндустрии возьмут свое, а пионеры отойдут на второй план», — считает Голубовский.